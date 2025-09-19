Кошмар до 2062 года: жуткое предсказание русского генерала "Нострадамуса" ошеломило жителей РФ

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Генерал Валентин Мошков, прозванный позже "русским Нострадамусом", оставил прогноз, охватывающий судьбу страны до 2062 года. В его трудах не было мистики – все расчеты он строил на собственной теории цикличности истории.
По мнению легендарного военного-пророка, каждый исторический цикл длится 400 лет и делится на четыре века: "золотой", "серебряный", "медный" и "железный". Последний символизирует глубокий упадок. Для нас этот тяжелый этап пришелся на 1912–2012 годы, когда в стране, по оценке ясновидящего, царили потрясения и разруха.
После этого должен был наступить новый "золотой" век. Однако генерал предупреждал, что первые пять десятилетий этого периода всегда самые трудные, изнуряющие и кошмарные. Это значит, что настоящего подъема России не видать вплоть до 2062 года.
Таким образом, по предсказаниям генерала-ясновидящего, страну еще ждут долгие годы испытаний и кризисов. Лишь после середины XXI века, утверждал он, страна сможет войти в эпоху подлинного расцвета и устойчивого развития.
К слову, предсказания мудрых старцев также говорят об испытаниях, которые еще выпадут на долю России.
Политик выпал из реальности
Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО