Кошмар до 2062 года: жуткое предсказание русского генерала "Нострадамуса" ошеломило жителей РФ

Рассчитывать на позитивные перемены не приходится

Генерал Валентин Мошков, прозванный позже "русским Нострадамусом", оставил прогноз, охватывающий судьбу страны до 2062 года. В его трудах не было мистики – все расчеты он строил на собственной теории цикличности истории.

По мнению легендарного военного-пророка, каждый исторический цикл длится 400 лет и делится на четыре века: "золотой", "серебряный", "медный" и "железный". Последний символизирует глубокий упадок. Для нас этот тяжелый этап пришелся на 1912–2012 годы, когда в стране, по оценке ясновидящего, царили потрясения и разруха.

После этого должен был наступить новый "золотой" век. Однако генерал предупреждал, что первые пять десятилетий этого периода всегда самые трудные, изнуряющие и кошмарные. Это значит, что настоящего подъема России не видать вплоть до 2062 года.

Таким образом, по предсказаниям генерала-ясновидящего, страну еще ждут долгие годы испытаний и кризисов. Лишь после середины XXI века, утверждал он, страна сможет войти в эпоху подлинного расцвета и устойчивого развития.

К слову, предсказания мудрых старцев также говорят об испытаниях, которые еще выпадут на долю России.