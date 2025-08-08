Россиян ужаснуло жуткое пророчество западного ясновидящего на 2026 год

Фото: www.unsplash.com
Мир ждут новые потрясения

Знаменитый польский провидец Кшиштоф Яцковский напугал россиян и жителей других стран новым пророчеством. Он заявил, что 2026 год станет тяжелым и беспокойным для всего человечества. По его словам, в этот период стоит ожидать терактов, революций и обострения миграционного кризиса.

Он отметил, многие государства могут захлестнуть потоки беженцев, а недовольство населения происходящим приведет к массовым протестам. Проблемы с миграцией, по мнению ясновидящего, будут только усугубляться, повышая уровень напряженности в обществе.

Прорицатель также предупредил, что Польшу ждут особенно трудные времена. Он допустил, что в стране может начаться хаос, который приведет к свержению действующей власти.

По его прогнозу, многие польские политики могут покинуть государство, опасаясь гражданской войны. Более того, медиум предположил, что существует риск нового раздела Польши.

Ранее стало известно, что пророчество трех ясновидящих из разных эпох говорят одно и то же о будущем России.

Источник: Radio Eska ✓ Надежный источник
