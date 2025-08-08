Мир ждут новые потрясения

Знаменитый польский провидец Кшиштоф Яцковский напугал россиян и жителей других стран новым пророчеством. Он заявил, что 2026 год станет тяжелым и беспокойным для всего человечества. По его словам, в этот период стоит ожидать терактов, революций и обострения миграционного кризиса.

Он отметил, многие государства могут захлестнуть потоки беженцев, а недовольство населения происходящим приведет к массовым протестам. Проблемы с миграцией, по мнению ясновидящего, будут только усугубляться, повышая уровень напряженности в обществе.

Прорицатель также предупредил, что Польшу ждут особенно трудные времена. Он допустил, что в стране может начаться хаос, который приведет к свержению действующей власти.

По его прогнозу, многие польские политики могут покинуть государство, опасаясь гражданской войны. Более того, медиум предположил, что существует риск нового раздела Польши.

