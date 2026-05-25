Физик Киселев: разрушение Ледника Судного дня может вызвать мировой потоп

Эксперты предупредили о глобальной катастрофе

Ученые сделали тревожное заявление о леднике Туэйтса в Антарктиде, который давно получил мрачное название "Ледник Судного дня". По оценке специалистов, его разрушение способно спровоцировать резкий подъем уровня Мирового океана и привести к масштабным затоплениям в разных частях планеты.

Известный российский физик Андрей Киселев отметил, что глобальное повышение температур продолжает усиливаться, в том числе и в зоне вечной мерзлоты. Из-за этого ледяные глыбы постепенно тают, и последствия этого процесса могут быть очень опасными. Эксперт отметил, что игнорировать происходящие изменения невозможно, поскольку климатические процессы напрямую влияют на уровень океана.

Специалист подчеркнул, что даже подъем воды всего на один метр способен стать серьезной угрозой для миллионов людей. В первую очередь, риску подвергаются территории, расположенные в низинах и прибрежных зонах.

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что среди потенциально уязвимых российских регионов рассматриваются Санкт-Петербург, районы Западной Сибири, а также побережье Балтийского моря – при дальнейшем ускорении таяния ледяных глыб последствия могут затронуть огромные территории.

Несколько лет назад в известном издании Nature ученые опубликовали материал, в которой поделились выводами о том, что ледник Туэйтса стремительно разрушается из-за масштабного потепления водных масс. Если процесс затронет не только его, но и соседние ледяные глыбы, уровень Мирового океана способен подняться сразу на несколько метров.

