Препараты от ожирения существенно снижают давление, выяснили ученые

Сердце скажет "спасибо"

Ученые пришли к выводу, что современные препараты для лечения ожирения способны не только помогать людям терять лишний вес, но и заметно снижать артериальное давление. К такому выводу специалисты пришли после масштабного анализа десятков клинических исследований, результаты которого представили на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле.

Исследование охватило более 43 тысяч взрослых пациентов. Врачи изучали действие препаратов нового поколения, которые сегодня активно используют для борьбы с ожирением. Оказалось, что вместе с потерей веса у многих участников заметно снижалось и давление, что особенно важно для людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты из Лейденского университета в Нидерландах отметили, что среднее снижение массы тела составило почти 11%, а показатели систолического давления уменьшились более чем на пять пунктов. Причем эффект наблюдался даже у тех пациентов, у которых потеря веса была не такой выраженной.

При этом исследователи подчеркнули, что механизм такого воздействия еще изучается. Сейчас специалисты продолжают выяснять, насколько снижение давления связано именно с потерей веса, а насколько – с прямым влиянием препаратов на организм человека. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

