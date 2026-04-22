Даже без кофеина: ученые раскрыли, как кофе спасает от стресса

Декaфeинизированный вариант напитка также снижает тревожность, показывает исследование

Международная группа ученых в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, раскрыла механизмы влияния кофе на связь между кишечником и мозгом. В эксперименте участвовали 62 здоровых добровольца – любители кофе и те, кто его не пьет.

Оказалось, что у поклонников напитка выше импульсивность и эмоциональная реактивность. Однако после двух недель без кофе эти показатели снижались. При этом возвращение к привычке – даже с декaфeинизированным кофе – уменьшало стресс и симптомы депрессии, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Кофе с кофеином дополнительно снижал тревожность и психологический дистресс, а также улучшал внимание. Декаф улучшал качество сна, физическую активность и память.

На молекулярном уровне кофе менял состав микробиоты: у любителей напитка были повышены уровни бактерий Cryptobacterium curtum и Eggerthella. Также снижались уровни нейроактивных метаболитов – GABA и индол-3-пропионовой кислоты. Кроме того, у кофеманов был ниже уровень С-реактивного белка (маркера воспаления) и выше – противовоспалительного цитокина IL-10.

Ранее ученые из Техасского университета A&M выяснили, что кофе активирует белок NR4A1, который регулирует реакцию организма на стресс и воспаление. Полифенолы в составе напитка связываются с этим рецептором, запуская противовоспалительные процессы на клеточном уровне

Источник: Nature Communications ✓ Надежный источник
