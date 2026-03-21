Доктор Мясников призвал россиян пить кофе, о котором развеял главный миф

Фото: freepik.com
Доктор объяснил неправоту тех, кто сравнивает этот напитком с "шампанским по утрам"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф о вреде кофе. По словам теледоктора, многие до сих пор относятся к этому напитку с подозрением, считая его чуть ли не грехом.

"У нас все время люди говорят, что кофе [пить] нельзя. Что это, знаете, как шампанское по утрам. Кофе – как грех легкий", – отметил Мясников.

Доктор с таким подходом не согласился и объяснил, что на самом деле кофе приносит организму пользу. Он снижает риски мерцательной аритмии и инфарктов, а также защищает от рака, в том числе от онкологии печени. Врач призвал россиян пить кофе и заверил, что напиток продлевает жизнь.

Ранее Мясников уже опровергал заблуждения, связанные с кофе. В январе он рассказывал об исследовании с участием 500 пациентов с мерцательной аритмией. Тем, кто пил хотя бы чашку кофе в день, процедура восстановления ритма далась легче, а рецидивы случались реже, чем у тех, кто от кофе отказался.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

