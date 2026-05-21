NZZ назвал учения ядерных сил РФ предупреждением для ЕС

"Предупреждение для Европы": ход России заставил Запад понервничать
Многие понимают, к чему идет дело

Масштабные учения российских ядерных сил вызвали серьезное беспокойство в еврогосударствах. Популярное в Швейцарии издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что происходящее стало прямым сигналом для западных стран и напоминанием о военной мощи РФ.

Аналитики отмечают, что европейцы должны понимать: Россия остается одной из крупнейших ядерных держав мира, и игнорировать этот фактор – себе дороже. Многие на Западе признают, что конфронтация с Москвой становится слишком опасной.

В публикации подчеркивается, что нынешние учения выглядят как явный сигнал еврогосударствам на фоне растущего международного напряжения.

"Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы", – пишут эксперты.

В главном оборонном ведомстве РФ ранее подчеркивали, что маневры являются плановыми и проводятся в рамках Союзного государства. Основными задачами учений названы проверка готовности военных подразделений и повышение уровня подготовки личного состава.

Источник: Neue Zürcher Zeitung ✓ Надежный источник
