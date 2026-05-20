Плавучая электростанция у берегов Тайваня удивила ученых рекордной мощностью

Тайваньская электростанция на воде.© Unbox Factory
Морская солнечная станция показала невероятный результат

Ученые рассказали о необычной солнечной электростанции у берегов Тайваня, которая оказалась значительно эффективнее обычных наземных станций. Плавучая система, установленная прямо в море, начала вырабатывать заметно больше энергии и приносить больше прибыли.

Причина проста – солнечные панели над водой меньше нагреваются. Из-за прохладного воздуха и сильного ветра они работают стабильнее и выдают больше электричества. Исследователи выяснили, что морская станция производит примерно на 12% больше энергии, чем аналогичная на суше.

Для Тайваня это особенно важно, потому что свободной земли там мало – большая часть территории гористая. Поэтому размещать огромные "солнечные поля" просто негде.

Конечно, строительство станции в море обходится дороже. Оборудование приходится защищать от соли, влаги, волн и ржавчины. Но эксперты уверены, что повышенная выработка энергии полностью окупает дополнительные расходы. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Еще один плюс таких станций – они не занимают сельскохозяйственные земли и не мешают строительству городов. Поэтому плавучие электростанции вполне могут стать новым этапом развития солнечной энергетики.

Источник: pubs.aip.org ✓ Надежный источник
