Ученые рассказали о пользе перерывов на ходьбу каждые 20 минут

Такие упражнения улучшают контроль сахара в крови

Всего две минуты движения после еды могут заметно изменить самочувствие. Ученые пришли к выводу, что короткие перерывы на ходьбу каждые 20 минут помогают организму эффективнее справляться с уровнем сахара в крови. Это особенно полезно после приема пищи.

Исследование ученых из Национального университета Тайваня показало, что длительное сидение ухудшает переработку глюкозы, а регулярная активность, даже минимальная, дает ощутимый эффект. Участников разделили на две группы: одни оставались в сидячем положении несколько часов подряд, другие каждые 20 минут вставали и двигались всего по две минуты.

Результаты оказались показательными. У тех, кто делал перерывы на активность, уровень сахара снижался быстрее и оставался более стабильным. Особенно ярко это проявилось у женщин. У мужчин эффект был менее выраженным, однако у тех, кто имеет избыточный жир в области живота, улучшения были почти такими же заметными. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

При этом специалисты подчеркивают, что речь идет о предварительных данных. Несмотря на это, такая простая привычка, как короткая прогулка после еды, уже сейчас выглядит как доступный способ поддержать здоровье.

К слову, ранее ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.