Ученые заявили, что клюква защищает зубы от кариеса

Клюква оказалась не просто полезной ягодой, а настоящим защитником зубов. Новые исследования показали: ее компоненты способны защищать ротовую полость от развития кариеса и заболеваний десен.

Такой эффект связан с тем, что вещества, содержащиеся в клюкве, мешают бактериям закрепляться на поверхности зубов. Речь идет прежде всего о борьбе с Streptococcus mutans – именно эта бактерия считается одной из главных причин разрушения эмали.

Кроме того, клюква "разобщает" бактерии, не давая им склеиваться между собой. За счет этого они становятся слабее, а риск появления налета и воспалений заметно снижается.

Ученые также обратили внимание на противовоспалительные свойства ягоды. Она помогает уменьшать процессы, которые приводят к проблемам с деснами, и может сыграть роль в профилактике серьезных заболеваний полости рта. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру."

При этом специалисты подчеркивают: большинство выводов пока сделано на основе лабораторных данных, и исследования продолжаются. Однако уже сейчас ясно – некоторые продукты могут влиять на здоровье гораздо сильнее, чем принято считать.

