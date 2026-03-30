Ученые из Швеции рассказали, как замена ТВ на чтение снижает риск деменции

Умственно активное времяпрепровождение играет решающую роль для когнитивного здоровья

Большинство взрослых проводят в сидячем положении около десяти часов в день. Ученые из Каролинского института выяснили, что опасность для мозга представляет не само сидение, а то, чем при этом занят человек.

Исследователи проанализировали данные 20 811 человек в возрасте 35–64 лет, за которыми наблюдали 19 лет – с 1997 по 2016 год. Выяснилось, что пассивное сидение перед телевизором или прокрутка ленты в соцсетях повышают риск деменции. А вот умственно активное времяпрепровождение – чтение, работа за компьютером, обучение, настольные игры – снижает этот риск.

"То, как мы задействуем мозг во время сидения, по-видимому, играет решающую роль для будущего когнитивного здоровья. Умственная нагрузка поддерживает нейронные связи и создает когнитивный резерв – своего рода запас прочности, который позволяет мозгу дольше сопротивляться болезни", – пояснил ведущий автор исследования доктор Матс Халлгрен.

Исследование обсервационное, то есть фиксирует связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Однако масштаб выборки – более 20 тысяч человек из 3600 городов и деревень Швеции – позволяет считать результаты показательными для широкой популяции, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Ученые делают вывод: даже частичная замена пассивного отдыха на умственно активный может снизить риск развития деменции.

Кстати, исследователи из Университета Монаша ранее выяснили, что снизить риск деменции помогает не только чтение, но и музыка. У пожилых людей, которые регулярно слушали мелодии или играли на инструментах, вероятность развития заболевания снижалась на 39%. Музыка стимулирует участки мозга, связанные с эмоциями и памятью, поддерживая его активность даже в преклонном возрасте.

