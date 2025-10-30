Способ снизить риск развития деменции у пожилых людей раскрыли ученые

Способ снизить риск развития деменции у пожилых людей раскрыли ученые
Фото: www.unsplash.com
Метод уже показал свою эффективность

Австралийские ученые выяснили, что регулярное прослушивание или исполнение музыки помогает дольше сохранять ясность ума и память. Исследование, проведенное специалистами Университета Монаша, охватило более десяти тысяч человек старше 70 лет и показало удивительные результаты.

По данным экспертов, у тех, кто часто слушает музыку или играет на инструментах, вероятность развития деменции снижалась на 39%, а риск когнитивных нарушений – на 17%. Музыка, по словам ученых, стимулирует участки мозга, связанные с эмоциями, вниманием и памятью, тем самым поддерживая его активность даже в пожилом возрасте.

Авторы исследования отмечают, что не только прослушивание, но и активное участие в музыкальных занятиях оказывает положительное влияние. В процессе игры на инструментах задействуются моторные, сенсорные и эмоциональные центры, что укрепляет связи между нейронами.

Музыкальная терапия применяется уже несколько веков, но ее значимость для пожилых людей начала осознаваться лишь недавно. Специалисты уверены: мелодии и песни, вызывающие воспоминания и ностальгию, способны активировать глубокие структуры мозга и пробуждать память.

Таким образом, музыка становится простой и доступной профилактикой старческой деменции. Исследователи подчеркивают: состояние мозга во многом зависит не только от наследственности, но и от образа жизни, окружения и привычек человека.Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее ученые раскрыли секрет идеального завтрака.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

Франция готова ввести военных на Украину — срочное заявление русской разведки

Некоторые европейские политики не боятся резко обострить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей