Способ снизить риск развития деменции у пожилых людей раскрыли ученые

Австралийские ученые выяснили, что регулярное прослушивание или исполнение музыки помогает дольше сохранять ясность ума и память. Исследование, проведенное специалистами Университета Монаша, охватило более десяти тысяч человек старше 70 лет и показало удивительные результаты.

По данным экспертов, у тех, кто часто слушает музыку или играет на инструментах, вероятность развития деменции снижалась на 39%, а риск когнитивных нарушений – на 17%. Музыка, по словам ученых, стимулирует участки мозга, связанные с эмоциями, вниманием и памятью, тем самым поддерживая его активность даже в пожилом возрасте.

Авторы исследования отмечают, что не только прослушивание, но и активное участие в музыкальных занятиях оказывает положительное влияние. В процессе игры на инструментах задействуются моторные, сенсорные и эмоциональные центры, что укрепляет связи между нейронами.

Музыкальная терапия применяется уже несколько веков, но ее значимость для пожилых людей начала осознаваться лишь недавно. Специалисты уверены: мелодии и песни, вызывающие воспоминания и ностальгию, способны активировать глубокие структуры мозга и пробуждать память.

Таким образом, музыка становится простой и доступной профилактикой старческой деменции. Исследователи подчеркивают: состояние мозга во многом зависит не только от наследственности, но и от образа жизни, окружения и привычек человека.Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

