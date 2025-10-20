Ученые обнаружили новый фактор развития деменции

Курс рубля
Люди, которые испытывают дефицит времени для заботы о собственных нуждах, сильнее подвержены риску возникновения деменции. К такому выводу пришли ученые после изучения особенностей развития и прогрессирования болезни.
Как сообщает портал "Ридлайф.ру", помимо основных факторов риска, включающих в себя диабет, высокий уровень холестерина, отсутствие физической активности, социальную изоляцию, дефицит времени также оказал существенное влияние на усиление когнитивных проблем. Эксперты отмечают, что всему виной современный образ жизни человека – ему требуется не менее 10 часов на сон, прием пищи, занятия спортом и общение, чего очень сложно добиться в существующих реалиях.
По их словам, нехватка времени сказывается на остальных факторах. Например, человек не может приготовить себе полезную пищу, поскольку для этого нужно сходить в магазин за продуктами и стоять у плиты. Также для поддержания достаточного уровня социального взаимодействия ему требуется выделять окошки для встреч с родными и друзьями.
Ученые отмечают, что также важное значение играет цифровая перезагрузка, которая сказывается на нехватке времени. Поэтому они призывают к реформам на рабочих местах, которые помогут людям лучше распределять время.
