Ученые вскрыли тело долгожительницы и пришли к шокирующим выводам

Многие показатели организма покойной не соответствовали ее возрасту

117-летняя долгожительница Мария Браньяс Морера завещала, чтобы после смерти ученые провели анализ ее тела. Когда женщины не стало, специалисты провели вскрытие, чтобы узнать причины, почему она так долго продержалась. И результаты их шокировали.

Оказалось, что пенсионерка дожила до столь преклонного возраста благодаря уникальным особенностям своего организма. После проведенных анализов выяснилось, что ее биологический возраст был на 23 года меньше паспортного. Причиной таких показателей был крепкий иммунитет, генетика и здоровая микрофлора в кишечнике.

При жизни женщина вела активный образ жизни, она много общалась с людьми, а также придерживалась средиземноморской диеты. Ученые отметили, что, вероятно, это и сказалось на особенностях работы ее иммунитета, который, несмотря на укорочения теломер, работал крайне эффективно. Более того, биом кишечника у покойной был как у молодого человека.

Исследователи также отметили исключительную функцию митохондрий и чистые артерии без признаков атеросклероза. Морера пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и COVID-19.