Ученый объяснил новое признание Кати Лель об НЛО

Ученый объяснил новое признание Кати Лель об НЛО
Фото: соцсети
Специалист не верит в заявления артистки о существовании внеземной жизни

Катя Лель, которая недавно в своих соцсетях показала снимок с якобы замеченным НЛО в центре Москвы, в действительности могла столкнуться с астрономическим явлением. Такое заявление сделал ученый РАН Натан Эйсмонт. 

Эксперт отметил, что в любой ситуации если очень хочется, можно увидеть неопознанный летающий объект. Но, как правило, люди, которые замечают подобные вещи, не сталкиваются с ними. 

"Дело в том, что атмосфера у нас довольно сложная, она способна преподносить нам много сюрпризов, в том числе объекты и миражи, которые могут казаться инопланетным кораблем и всем известным "блюдцем"", – пояснил он.

По словам Эйсмонта, Катя Лель попросту хотела получить подтверждение своей веры во внеземные цивилизации, поэтому восприняла астрономическое явление как доказательство. Он напомнил, что за все время наблюдений человечеству не удалось найти подтверждений существования инопланетян, хотя было много ошибочных примеров, когда объекты принимали за НЛО.

Источник: Абзац

"Жесткая линия": что изменится после отмены саммита РФ-США

В Европе ликуют на фоне срыва рандеву

Разведка США назвала угрозой привлекательных россиянок

Американцы сильно распереживались

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей