Ученые обнаружили природный эликсир против старения

Фото: www.unsplash.com
Многие мечтают продлить молодость

Ученые из Корнеллского университета нашли неожиданный способ замедлить старение – дружба и тесные человеческие связи оказались настоящим природным эликсиром молодости.

В масштабном исследовании с участием более двух тысяч взрослых специалистов интересовало, как общение и поддержка влияют на биологический возраст. Оказалось, что люди, у которых есть близкие друзья, крепкие семейные отношения и активная социальная жизнь, стареют заметно медленнее.

Ученые измеряли уровень воспаления и так называемые эпигенетические часы – показатели, по которым оценивают состояние организма. Те, кто чувствуют эмоциональную поддержку, имели более низкий уровень интерлейкина-6, связанного с воспалительными процессами и многими болезнями.

Исследователи подчеркнули, что дело не столько в количестве друзей в настоящий момент, а в том, сколько тесных связей человек накопил за жизнь. Каждый акт внимания и помощи оставляет некий "след" в организме, помогая клеткам сохранять энергию и устойчивость.

Таким образом, социальная активность работает как защита от износа и болезней. Те, кто замыкаются в себе и избегают общения, рискуют стареть быстрее. А вот дружба, участие в жизни других и эмоциональная близость продлевают молодость – не только душевную, но и клеточную. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Ранее ученые узнали, как семейный статус влияет на здоровье.

Источник: sciencedirect.com ✓ Надежный источник
