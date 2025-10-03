Ученые узнали, как семейный статус влияет на здоровье

Исследование охватило около 5 тысяч взрослых

Ученые из университетов Мичигана и Сингапура выяснили, что жизнь в браке положительно сказывается на здоровье и счастье людей. Исследование охватило около 5 тысяч взрослых из США и Японии и показало: женатые и замужние участники чувствовали себя лучше физически и были более довольны жизнью, чем одинокие.

Особенно заметной разница оказалась среди американцев, которые отмечали сильную поддержку со стороны семьи. Одинокие же люди, как в США, так и в Японии, чаще испытывали напряжение и стресс, связанные с ожиданиями общества.

По словам профессора Робин Эдельштейн, неженатые и незамужние могут быть вовлечены в семейные дела, но при этом нередко сталкиваются с критикой и ощущением недостатка поддержки.

Отдельно отмечается, что исследование не касалось тех, кто живет в партнерстве без официального брака. По мнению Эдельштейн, такие люди находятся "между двумя мирами": они получают пользу от близких отношений, но не обладают преимуществами статуса, который дает брак. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

