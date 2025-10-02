Ученые раскрыли связь употребления воды и качества сна

Правильный питьевой режим поможет высыпаться

Все знают, что вода важна для здоровья, а теперь ученые доказали: она напрямую связана и с качеством сна. Новое исследование специалистов из Университета Коннектикута показало, что при обезвоживании люди спят дольше, но при этом засыпают тяжелее и просыпаются уставшими.

В эксперименте участвовали 18 молодых мужчин. В первый день ученые фиксировали их обычное состояние. На второй день добровольцы выпивали пол-литра воды вечером и чувствовали себя хорошо. Затем их лишили жидкости, чтобы к третьему дню они пришли обезвоженными. На четвертый день режим вернули в норму.

За всеми изменениями ученые внимательно следили: анализировали цвет и плотность мочи, массу тела, а также анкеты, где участники отмечали, как они засыпали, сколько раз просыпались и насколько хорошо чувствовали себя утром.

Результат оказался очевидным: нормальный водный баланс делает сон спокойнее, помогает быстрее уснуть и чувствовать себя бодрее на следующий день. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

В планах ученых – проверить, как обезвоживание влияет на сон детей и беременных женщин, ведь именно они сильнее всего реагируют на нехватку жидкости.

