Рязанова вспомнила фразу, из-за которой Рязанов внес ее в свой черный список

Режиссер простил ее только под конец жизни

90-летняя Светлана Дружинина призналась, что в один момент устала от ролей "нагловатой секси" – как-то она сыграла продавщицу в "В витрине магазина" и получила такое предложение от Эльдара Рязанова. Однако отказалась от предложения известного режиссера, сообщив, что учится сама снимать кино и времени у нее нет (Дружинина обучалась на режиссерском факультете).

Задетый Рязанов в ответ вскричал, что режиссер – мужская профессия. И Светлана оказалась у него на долгие годы в черном списке – из которого он ее исключил только под конец жизни.

Так, Рязанов вел популярную в советские годы телепередачу "Кинопанорама", где обозревались отечественные и иностранные кинофильмы. И имя Дружининой он постоянно вычеркивал – это подтверждала и редактор программы Ксения Маринина.

Тем не менее, не обратив внимания на вердикт Рязанова, та стала режиссером.

Ныне режиссер "Гардемаринов" продолжает трудиться, несмотря на вызывающий уважение возраст. Со своим супругом, оператором Анатолием Мукасеем она работает над художественной биографической книгой о его родителях, разведчиках-нелегалах Елизаветой Ивановной и Михаилом Исааковичем.