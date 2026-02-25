Ученые из Швеции раскрыли, какие продукты необходимы при ночном графике

Без них риск ишемической болезни сердца повышается

Шведские исследователи выяснили, что у людей, работающих в ночные смены, риск ишемической болезни сердца выше, чем у тех, кто работает по стандартному графику. Однако этот риск можно снизить, употребляя пищевые волокна в достаточном объеме.

Работа в ночь формирует дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В Уппсальском университете обратили внимание на данные британского биобанка за 2006–2010 годы, разделив участников на три категории: работников дневных смен, работающих посменно с периодическими выходами в ночь и тех, кто выходит на смены только в ночном графике.

Исследование показывает, что работники ночных смен, потреблявшие мало клетчатки, имеют более высокий риск ишемической болезни сердца в сравнении с теми, кто включал пищевые волокна в рацион в достаточном объеме.

Для этой категории защитный эффект наблюдается при употреблении порядка 19 граммов клетчатки в день. Для категории с посменным графиком – около 15 граммов.

Ученые отмечают, что пищевые волокна оказывают положительный эффект на кишечную микрофлору, способствуя снижению уровня липидов в крови – это крайне важно для людей с ночным графиком. Тем не менее, речь идет не об официальной диетической рекомендации, отмечает портал "Ридлайф.ру", а демонстрацией отчетливой тенденции.

Ранее ученые из США рассказали о негативных последствиях бега на сверхдлинные дистанции.