Baijiahao: Кремль проигнорировал ультиматум США по Ирану

США пришли в шок от реакции Кремля на ультиматум по Ирану
Москва просто не стала обращать внимания на словесную угрозу Пентагона

Американский ультиматум России по ситуации вокруг Ирана и спокойная реакция Кремля попали в поле зрения китайских аналитиков. Об этом пишет издание Baijiahao.

На фоне обострения на Ближнем Востоке и публикаций о возможной передаче Москвой разведданных Тегерану, глава Пентагона Пит Хегсет выступил с жестким заявлением. Он потребовал, чтобы Россия не вмешивалась в конфликт США и Израиля с Ираном. В Китае эти слова расценили как попытку Вашингтона выдвинуть Кремлю ультиматум и склонить чашу весов в собственную пользу.

Однако, как отмечают авторы Baijiahao, реакция Москвы оказалась неожиданной. Российская сторона сохранила полное спокойствие, в ее риторике не было и намека на то, что предупреждения США произвели впечатление. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о передаче разведывательных данных Ирану.

Ранее ситуацию в регионе комментировал и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, реальная обстановка вокруг Ирана для США куда сложнее, чем кажется из Вашингтона. Особо проблемной он назвал ситуацию с блокированием Ормузского пролива, назвав ее "ЧП для всего мира". Макгрегор предупредил, что в случае масштабного столкновения потери для американских сил могут быть колоссальными, а добиться поставленных целей – практически невозможно.

Источник: Baijiahao ✓ Надежный источник
