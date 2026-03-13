Американский лидер умеет удивлять

Решение хозяина Белого дома Дональда Трампа ослабить рестрикции, касающиеся российской нефти, стало неожиданностью даже для американских политиков и вызвало оживленные споры в Вашингтоне. Как отмечает газета New York Times, этот шаг может серьезно осложнить отношения между американцами и их европейскими союзниками.

По информации издания, в Европе с недоверием восприняли как жесткую линию Трампа в отношении Ирана, так и новое решение по санкционным мерам в отношении России. В материале подчеркивается, что в Евросоюзе по-прежнему настаивают на сохранении экономического давления на Москву и опасаются, что действия вашингтонской администрации могут усилить разногласия между союзниками.

Журналисты отмечают, что нынешняя позиция американских властей разительно отличается от ситуации прошлого года. Тогда администрация США, напротив, усилила давление на страны, закупающие российскую нефть, в том числе введя дополнительные пошлины против Индии за такие поставки.

Теперь же американское министерство финансов разрешило операции с российской нефтью и нефтепродуктами, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Сообщается, что это временное разрешение будет действовать до утра 11 апреля.

Такой неожиданный шаг связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. На фоне конфликта американцев и израильтян с Ираном движение судов через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов поставок нефти и газа на мировой рынок – оказалось почти полностью парализовано, что усилило нестабильность на энергетических рынках.

