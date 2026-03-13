Макгрегор указал на проблемы ВС США в конфликте с Ираном

Ситуация продолжает набирать обороты

Бывший советник американского Министерства войны Дуглас Макгрегор выступил с тревожным заявлением о ситуации вокруг Ирана. Спец уверен, что развитие конфликта в ближневосточном регионе может обернуться серьезными последствиями для вашингтонской администрации и поставить американские силы в крайне опасное положение.

Он отметил: чем чаще хозяин Белого дома Дональд Трамп говорит о якобы успешном развитии событий, тем больше оснований полагать, что реальная обстановка значительно сложнее и опаснее. По сведениям военного, из региона уже поступают весьма тревожные сигналы, а командование на месте понимает, что многие планы не сработали так, как рассчитывали в Вашингтоне.

Отставной полковник отметил, что ситуация с блокированием Ормузского пролива стала для США особенно проблемной – и это настоящее ЧП для всего мира. Этот стратегический маршрут играет ключевую роль для мировой энергетики, а попытки восстановить там свободное судоходство могут оказаться куда сложнее, чем предполагают американские политики.

Он подчеркнул, что разговоры о том, что американские вояки якобы способны легко решить проблему и открыть пролив, выглядят чрезмерно самоуверенными. Военный предупредил, что в случае масштабного столкновения в этой зоне потери могут оказаться колоссальными. Он считает, что в такой ситуации может погибнуть огромное число людей, при этом добиться поставленных целей будет практически невозможно.

"Для США это невыполнимая задача. <…> Все просто погибнут в огромных количествах", – констатировал аналитик.

К слову, ранее Зеленского жестко поставили на место после хамства о России.