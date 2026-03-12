В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении ВМС Ирана

Ситуация в ближневосточном регионе продолжает накаляться

Иранское руководство жестко отреагировало на заявления главы вашингтонской администрации Дональда Трампа о якобы уничтожении Военно-морских сил Исламской Республики. Советник главкома ВС Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что флот его родной страны продолжает героически участвовать в противостоянии с американцами и израильтянами.

Так в тегеранской администрации ответили на слова хозяина Овального кабинета о том, что американские вояки якобы без труда потопили 46 иранских кораблей и практически за одну ночь уничтожили минный флот страны. По версии американской стороны, мощные удары серьезно подорвали силы их противника.

Иранский военный деятель поставил эти заявления под сомнение. Он отметил, что если иранские военно-морские силы действительно были полностью уничтожены, то остается непонятным, каким образом они смогли выпустить ракеты по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", который после нападения позорно покинул район.

При этом военный не стал раскрывать детали о текущем состоянии флота иранских ВМС. Он лишь подчеркнул, что Тегеран продолжает противостоять давлению со стороны США и их союзников.

К слову, ранее было объявлено о крахе планов вашингтонской администрации. Американцы рассчитывали на совсем другое развитие событий, когда нападали на Исламскую Республику.