Аналитик Мюллерсон считает, что война в Иране может продлиться до конца лета

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

На Западе заговорили о том, что противостояние с Ираном может оказаться гораздо более затяжным, чем многие рассчитывали. Известный в Эстонии профессор Рейн Мюллерсон считает, что конфликт на Ближнем Востоке способен растянуться на долгие месяцы.

Эксперт отдельно отметил, что с юридической точки зрения происходящее выглядит как ничем не спровоцированное вооруженное нападение американцев и израильтян на Иран. Такого рода противостояния, как и другие подобные конфликты, редко заканчиваются быстро, и в данном случае ожидать скорого завершения боевых действий не стоит.

Мюллерсон отметил, что речь идет о серьезном кризисе, который может длиться не только недели, но и месяцы. Он добавил, что некоторые аналитики предполагают, что противостояние способно затянуться как минимум до конца лета.

При этом профессор указал на факторы, которые со временем могут вынудить агрессоров остановить эскалацию. Одним из ключевых рисков он назвал возможное закрытие Ормузского пролива – стратегически важного маршрута, через который проходит значительная часть мировой нефти.

По его оценке, подобный шаг способен вызвать серьезные разрушения в энергетической системе стран Персидского залива и ударить по мировой экономике. Это, считает эксперт, может стать одним из поводов для прекращения военных действий.

Еще одной причиной возможного окончания конфликта специалист назвал постепенное истощение военных ресурсов Запада. Он пояснил, что ВС США и ЦАХАЛ могут столкнуться с нехваткой снарядов для систем противоракетной обороны.

"Второй фактор – возможно, даже более важный – заключается в том, что Запад истощает свои запасы ракет-перехватчиков", – отметил аналитик.

Ранее Иран выставил США жесткий ультиматум из трех пунктов.