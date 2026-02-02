Финны задержали иностранцев за попытку попасть в Россию

Иностранцы бросились на прорыв в Россию через Финляндию: что произошло
Фото: www.unsplash.com
Важной информацией поделились пограничники

Финские пограничники сообщили о задержании четырех иностранцев, которые попытались незаконно пересечь закрытую границу и попасть на территорию нашей страны. Как уточнили в профильном финском ведомстве, инцидент произошел 30 января в районе города Иматра, где патруль Юго-Восточного пограничного отряда вовремя обнаружил нарушителей и пресек их действия.

В ведомстве пояснили, что все четверо были задержаны на финской стороне границы. Любопытно, что Хельсинки предпочел не раскрывать сведения об их гражданстве.

Напомним, граница между двумя странами остается полностью закрытой по решению финских властей и будет оставаться такой до отдельного уведомления. Ограничения начали вводиться еще осенью 2023 года – тогда финская сторона вдруг начала жаловаться на резкий рост мигрантов из третьих стран. Хельсинки обвинил в этом Москву и заявил, что считает происходящее частью намеренных действий, якобы направленных на создание давления на финскую границу.

К слову, ранее на Западе высказались о репарациях Киеву.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Президенту Польши отвесили публичную пощечину после слов о вине СССР в Холокосте

Варшаве указали, что такие слова оскорбляют память жертв нацистского режима и солдат-освободителей

"Туда приехала техника": финнов ужаснул ответ России на вступление в НАТО

РФ модернизирует свой заброшенный гарнизон в Карелии, утверждают иностранные СМИ

