Важной информацией поделились пограничники

Финские пограничники сообщили о задержании четырех иностранцев, которые попытались незаконно пересечь закрытую границу и попасть на территорию нашей страны. Как уточнили в профильном финском ведомстве, инцидент произошел 30 января в районе города Иматра, где патруль Юго-Восточного пограничного отряда вовремя обнаружил нарушителей и пресек их действия.

В ведомстве пояснили, что все четверо были задержаны на финской стороне границы. Любопытно, что Хельсинки предпочел не раскрывать сведения об их гражданстве.

Напомним, граница между двумя странами остается полностью закрытой по решению финских властей и будет оставаться такой до отдельного уведомления. Ограничения начали вводиться еще осенью 2023 года – тогда финская сторона вдруг начала жаловаться на резкий рост мигрантов из третьих стран. Хельсинки обвинил в этом Москву и заявил, что считает происходящее частью намеренных действий, якобы направленных на создание давления на финскую границу.

К слову, ранее на Западе высказались о репарациях Киеву.