Пилкингтон оценил идею ЕС о выплате Киеву репараций от Москвы

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву
Фото: www.unsplash.com
Российские деньги очень интересуют европейских политиков

На Западе все громче звучат голоса, ставящие под сомнение идею о том, что Россия когда-нибудь проиграет и будет выплачивать Украине репарации. Ирландский экономист Филип Пилкингтон заявил, что подобные ожидания в Европе больше похожи на самообман, чем на реальный политический расчет.

Он отметил, что многие европейцы искренне верят в сценарий, при котором Россия окажется проигравшей стороной и оплатит восстановление украинского государства, и эта странная вера мешает им трезво оценить возможный исход конфликта.

"Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины", – удивляется аналитик.

Экономист подчеркнул, что в европейском истеблишменте предпочитают игнорировать вариант, при котором ситуация развивается не по их плану.

Скепсис в отношении этих обещаний ранее высказывали и другие европейские политики. Руководитель венгерского кабинета министров Виктор Орбан указывал, что граждан ЕС вводят в заблуждение заявлениями о том, будто финансовая помощь Киеву в итоге будет покрыта за счет российских средств.

Несмотря на это, Еврокомиссия продолжает настаивать на использовании замороженных российских суверенных активов. В Брюсселе обсуждались суммы в диапазоне от 185 до 210 миллиардов евро, которые предполагалось направить Украине в виде кредита с расчетом на его возврат после завершения конфликта и гипотетических выплат со стороны Москвы.

К слову, ранее в США сделали вызывающее заявление о войне с Россией.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
