Путин рассказал о просьбах к России отказаться от ответных ударов по Украине

Однако сам Киев не желает прекращать обстрелы

Россия получает просьбы отказаться от ответных ударов по объектам на Украине, о чем сообщил в ходе встречи с главой Ленобласти Александром Дрозденко президент страны Владимир Путин.

Так, в ходе встречи губернатор региона сообщил о завершении строительства 16 из 17 объектов по защите неба от атак беспилотников – регион сталкивается с налетами БПЛА. В ответ глава государства сообщил, что Кремль просит не реагировать зеркальными мерами.

"Да. А нас просят этого не делать", – высказался Путин.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России атаковали объекты инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Позднее глава министерства энергетики страны Денис Шмыгаль назвал 22 января 2026-го самым сложным днем для энергоотрасли Украины с 2022 года.

Шмыгаль заявил, что наиболее напряженная обстановка фиксируется в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и в сложившихся условиях "Укрэнерго" применила специальные графики аварийных отключений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обращение Владимира Зеленского к Украине, где он заявил, что все население страны желает, чтобы не стало "одного человека".