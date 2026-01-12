В НАТО отреагировали на удар "Орешника" по авиазаводу во Львове

В альянсе царит паника из-за ответа РФ Киеву, атаковавшему резиденцию Путина

Ударом "Орешника" по авиационному заводу во Львове Россия пытается добиться от НАТО прекращения поддержки Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Ранее в Минобороны сообщили, что ударом "Орешника" был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод, где ремонтировали и обслуживали технику ВСУ, включая F-16 и МиГ-29, а также производили БПЛА.

По мнению Рютте, Москва таким образом "отговаривает" Запад от поддержки Киева. Однако, утверждает он, у РФ не выйдет добиться желаемого.

"<...> мы не дадим себя запугать, ведь Украина переживает колоссальное давление в условиях суровой зимы", – высказался генсек НАТО, добавив, что поддержка для Киева "важна как никогда".

В оборонном ведомстве подчеркивали, что массированный удар был нанесен по целям ВСУ и украинскому ВПК в ночь на 9 января – в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Кроме "Орешника", ВС России ударили "Искандерами" и "Калибрами" по двум предприятиям в Киеве, которые также были задействованы для сборки ударных дронов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал "глобальной угрозой" размещение "Орешника" на территории Белоруссии.