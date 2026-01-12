В НАТО отреагировали на удар "Орешника" по авиазаводу во Львове

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Ударом "Орешника" по авиационному заводу во Львове Россия пытается добиться от НАТО прекращения поддержки Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом "Орешника" был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод, где ремонтировали и обслуживали технику ВСУ, включая F-16 и МиГ-29, а также производили БПЛА.
По мнению Рютте, Москва таким образом "отговаривает" Запад от поддержки Киева. Однако, утверждает он, у РФ не выйдет добиться желаемого.
"<...> мы не дадим себя запугать, ведь Украина переживает колоссальное давление в условиях суровой зимы", – высказался генсек НАТО, добавив, что поддержка для Киева "важна как никогда".
В оборонном ведомстве подчеркивали, что массированный удар был нанесен по целям ВСУ и украинскому ВПК в ночь на 9 января – в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Кроме "Орешника", ВС России ударили "Искандерами" и "Калибрами" по двум предприятиям в Киеве, которые также были задействованы для сборки ударных дронов.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал "глобальной угрозой" размещение "Орешника" на территории Белоруссии.
Британский министр перешел черту
Многие в Европе занимаются популизмом