Какие российские звезды оказались в ОАЭ во время атаки

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке неожиданно докатилась до туристических районов ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби звучали взрывы, небо разрезали истребители, а часть рейсов была отменена. В зоне тревоги оказались и российские знаменитости, прилетевшие в Эмираты на отдых или по делам.
Павел Дуров успел покинуть Дубай до начала обострения, однако его возлюбленная Юлия Вавилова осталась в городе и позже показала кадры последствий ударов рядом с ее домом. Известная модель Виктория Лопырева на просторах интернет-пространства сообщила, что старается сохранять спокойствие ради ребенка, но на всякий случай подготовилась к возможному отъезду.
Переехавшая на постоянное место проживания в жаркую страну Анна Заворотнюк рассказала о ночных сиренах и том, что в жилых районах нет укрытий, из-за чего многие провели ночь атаки на парковках. Нюша, тоже находившаяся в эмиратах, сообщила, что с ней и детьми все благополучно.
Продюсер Пашу и певица Ханна пожаловались, что провели бессонную ночь под звуки ПВО и самолетов. Актриса Виктория Тарасова, оказавшаяся в Абу-Даби "не в то время", призналась, что происходившее напоминало ей военную хронику – взрывы, тревога и полная неопределенность, что готовит ей завтрашний день.
До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном
Зарево было видно за десятки километров