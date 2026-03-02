Какие российские звезды оказались в ОАЭ во время атаки

Какие российские звезды оказались в ОАЭ во время атаки
Фото: www.unsplash.com
Знаменитости очень любят эту курортную зону

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке неожиданно докатилась до туристических районов ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби звучали взрывы, небо разрезали истребители, а часть рейсов была отменена. В зоне тревоги оказались и российские знаменитости, прилетевшие в Эмираты на отдых или по делам.

Павел Дуров успел покинуть Дубай до начала обострения, однако его возлюбленная Юлия Вавилова осталась в городе и позже показала кадры последствий ударов рядом с ее домом. Известная модель Виктория Лопырева на просторах интернет-пространства сообщила, что старается сохранять спокойствие ради ребенка, но на всякий случай подготовилась к возможному отъезду.

Переехавшая на постоянное место проживания в жаркую страну Анна Заворотнюк рассказала о ночных сиренах и том, что в жилых районах нет укрытий, из-за чего многие провели ночь атаки на парковках. Нюша, тоже находившаяся в эмиратах, сообщила, что с ней и детьми все благополучно.

Продюсер Пашу и певица Ханна пожаловались, что провели бессонную ночь под звуки ПВО и самолетов. Актриса Виктория Тарасова, оказавшаяся в Абу-Даби "не в то время", призналась, что происходившее напоминало ей военную хронику – взрывы, тревога и полная неопределенность, что готовит ей завтрашний день.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
