Певица Слава расплакалась и сорвала концерт, выругавшись

Концерт певицы Славы в Смоленске обернулся неожиданной драмой. Во время выступления артистка не смогла сдержать эмоции и внезапно покинула сцену, оставив зрителей в полном недоумении. О произошедшем рассказала одна из посетительниц мероприятия.
По словам очевидцев, выступление с самого начала сопровождалось странной атмосферой: певица исполняла песни под фонограмму, позволяла себе переходить на мат, а затем неожиданно прервала концерт.
Перед финальной композицией она призналась публике, что переживает личное горе. Начав петь, артистка не справилась с нахлынувшими чувствами, расплакалась и ушла со сцены, снова выругавшись.
Зрители еще около двадцати минут надеялись на ее возвращение, однако вместо этого на сцену вышли музыканты и начали сворачивать аппаратуру. Концерт фактически оказался сорван.
Одна из поклонниц пожаловалась, что заплатила за билет 6,5 тысячи рублей и осталась разочарована – вечер был испорчен не только эмоциональным состоянием певицы, но и тем, что выступление так и не было доведено до конца.
Позже сама звезда объяснила произошедшее: в тот день у нее была годовщина смерти матери, и переживания довели ее до нервного срыва.
К слову, недавно звезда поразила публику горячими фотографиями без одежды.
