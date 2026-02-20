Певица Слава расплакалась и сорвала концерт, выругавшись

У звезды случился нервный срыв

Концерт певицы Славы в Смоленске обернулся неожиданной драмой. Во время выступления артистка не смогла сдержать эмоции и внезапно покинула сцену, оставив зрителей в полном недоумении. О произошедшем рассказала одна из посетительниц мероприятия.

По словам очевидцев, выступление с самого начала сопровождалось странной атмосферой: певица исполняла песни под фонограмму, позволяла себе переходить на мат, а затем неожиданно прервала концерт.

Перед финальной композицией она призналась публике, что переживает личное горе. Начав петь, артистка не справилась с нахлынувшими чувствами, расплакалась и ушла со сцены, снова выругавшись.

Зрители еще около двадцати минут надеялись на ее возвращение, однако вместо этого на сцену вышли музыканты и начали сворачивать аппаратуру. Концерт фактически оказался сорван.

Одна из поклонниц пожаловалась, что заплатила за билет 6,5 тысячи рублей и осталась разочарована – вечер был испорчен не только эмоциональным состоянием певицы, но и тем, что выступление так и не было доведено до конца.

Позже сама звезда объяснила произошедшее: в тот день у нее была годовщина смерти матери, и переживания довели ее до нервного срыва.

