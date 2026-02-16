Жасмин устроила перепалку с журналистами в Кремле

Звезда была возмущена до предела

Популярная российская исполнительница Жасмин вышла на сцену Кремля в рамках праздничного концерта ко Дню святого Валентина и, как обычно, была тепло встречена публикой. Однако за кулисами вечер для нее оказался менее приятным: общение с прессой неожиданно приобрело напряженный тон.

Артистка появилась в эффектном платье с капюшоном – дива явно хотела создать образ с ноткой загадочности. Однако один из журналистов вдруг сравнил ее наряд с монашеским, и это замечание певице явно не понравилось.

Жасмин в резкой форме объявила, что корреспондент не уловил тонкий замысел и подчеркнула, что речь идет вовсе не о религиозных ассоциациях, а о таинственности и игре образов. Она эмоционально добавила, что подобные сравнения выглядят странно и имеют неприлично интимный подтекст.

"Вы ничего не понимаете. Если такие монашки бывают... Я даже не могу представить. Это какие-то фантазии!" – объявила знаменитость.

После короткой фотосессии звезда не стала задерживаться в Кремлевском дворце. По всей видимости, вечер она предпочла продолжить подальше от официальной суеты – рядом с супругом, о котором не раз говорила с нежностью.

