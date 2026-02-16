Регина Тодоренко оставила кресло жюри в "Маске" на фоне скандала с отеком Квинке

Говорят, что параллельно оскандалившаяся ведущая занята съемками реалити на Бали

Регина Тодоренко оставила кресло жюри в "Маске" на НТВ по неизвестным причинам. Известно, что до этого ведущая оказалась в центре скандала после рассказа о том, как добавила мед в чай другу-аллергику, у которого из-за этого развился отек Квинке.

Неизвестно, что заставило Регину покинуть кресло. Однако в "Маске" ее заменила солистка Artik&AstiСевиль. Как пишет StarHit, у телеведущей параллельно проходят съемки реалити "Ставка на любовь", которые проходят на Бали.

Помощница Регины сомневается, что той грозит "отмена" на фоне недавнего признания, вызвавшего хейт в соцсетях. Такое, говорит она, у Тодоренко не впервые – и она "что-нибудь придумает".

"Тем более, что она уже во многих проектах задействована. Ее-то и заменить, по сути, некем", – сообщила помощница блогера "Свите короля".

Напомним, скандал начался после рассказа жены Влада Топалова о том, как она желала доказать другу-аллергику психосоматическую природу его заболевания. Для этого она без его ведома добавила в чай мед, вызывающий у того реакцию (о чем сам друг не знал). Позднее у него развился отек Квинке.