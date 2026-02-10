Тодоренко столкнулась с критикой после рассказа об экспериментах над аллергиком

Ведущую даже обвинили в покушении на убийство, пишут СМИ

Пользователи Сети массово критикуют Регину Тодоренко: она рассказала, как решила заварить чай с медом другу, у которого была аллергия на этот продукт. Ведущая решила, что все болезни имеют психосоматическую природу, и вознамерилась это доказать – однако столкнулась с обратным примером.

Друг выпил чая с медом, а затем попрощался с Региной. Позднее он прислал ей свое фото с сильно опухшим лицом – у мужчины развился смертельно опасный отек Квинке. В ответ Тодоренко ужаснулась своим действиям – она осознала, как опасно игнорировать слова людей о своем здоровье.

Пользователи в соцсетях резко раскритиковали Регину – кто-то даже заявил, что имело место быть покушение на убийство, пишет "360".

"Регина – человек недалёкий, если бы она на своей шкуре испытала, что такое Отек Квинке – она так бы не веселилась. Это очень страшно", "Боже, какая она недалекая... чуть не отправила на тот свет человека, и веселится" – пишут в соцсетях пользователи.