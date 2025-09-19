В семье беременной Регины Тодоренко произошла трагедия

В семье беременной Регины Тодоренко произошла трагедия
Фото: соцсети
Звезда "Орла и решки" старается не унывать

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что тяжело переносит последние недели своей беременности. Помимо физиологических трудностей, которые связаны с ее положением, знаменитость столкнулась с трагедией в собственной семье.

Оказалось, что несколько дней назад ее отец попал в больницу. Во время рыбалки с ним произошел несчастный случай, из-за которого мужчина получил перелом двух ребер и дырку в легком. Его состояние вызывает у нее серьезную тревогу. 

Также Регина призналась, что переживает за свою близкую подругу, которая попала в реанимацию на 33 неделе беременности. Все это создает крайне неблагоприятный эмоциональный фон, но ведущая пытается не унывать.

"Я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит мое пятикилограммовое чудо, которое, между прочим, уже могло бы арендовать отдельную квартиру", – написала она в соцсетях.

Напомним, сейчас Тодоренко находится в ожидании третьего ребенка. Знаменитость признавалась, что надеялась наконец на появление девочки в семье, но и в этот раз будет мальчик.

Источник: Telegram

Что сказал Зеленский о Москве на закрытой встрече: дерзкие слова просочились в прессу

Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире

Пережил инсульт: названа вероятная причина слабоумия у Трампа

В последнее время республиканец стал допускать больше неточностей и оговорок в публичных выступлениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей