В семье беременной Регины Тодоренко произошла трагедия

Звезда "Орла и решки" старается не унывать

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что тяжело переносит последние недели своей беременности. Помимо физиологических трудностей, которые связаны с ее положением, знаменитость столкнулась с трагедией в собственной семье.

Оказалось, что несколько дней назад ее отец попал в больницу. Во время рыбалки с ним произошел несчастный случай, из-за которого мужчина получил перелом двух ребер и дырку в легком. Его состояние вызывает у нее серьезную тревогу.

Также Регина призналась, что переживает за свою близкую подругу, которая попала в реанимацию на 33 неделе беременности. Все это создает крайне неблагоприятный эмоциональный фон, но ведущая пытается не унывать.

"Я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит мое пятикилограммовое чудо, которое, между прочим, уже могло бы арендовать отдельную квартиру", – написала она в соцсетях.

Напомним, сейчас Тодоренко находится в ожидании третьего ребенка. Знаменитость признавалась, что надеялась наконец на появление девочки в семье, но и в этот раз будет мальчик.