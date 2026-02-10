Ведущая Тодоренко рассказала, как "отравила" друга медом

У мужчины начались большие проблемы со здоровьем

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась шокирующей историей, которая едва не закончилась трагедией. На одном из развлекательных телешоу она рассказала, как обычное чаепитие со знакомым обернулось большими проблемами из-за ее излишней самоуверенности.

Жуткий инцидент произошел во время визита к приятелю. Молодой человек предупредил ее об аллергии на мед, однако телеведущая отнеслась к этому скептически. Дива считала подобные реакции следствием психологических установок и стресса. Уверенная в своей правоте, она приготовила бедной "жертве" чай и от души сдобрила его медом.

Знакомый выпил чай, похвалил его вкус и не заподозрил опасности. Регина вскоре уехала, но спустя некоторое время получила сообщение, которое повергло ее в шок. Молодой человек прислал фотографию с сильно опухшим лицом – у него развился отек Квинке, состояние, при котором возникает угроза жизни из-за удушья.

Увидев снимок и осознав, что именно мед стал причиной реакции, Тодоренко испытала настоящий ужас и чувство вины. Она призналась, что тот момент до сих пор вызывает у нее сильные эмоции и стал болезненным уроком, напомнившим, насколько опасно игнорировать слова других людей о своем здоровье.

