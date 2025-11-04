Тодоренко обиделась на Подольскую после намеков о проблемах в браке

Тодоренко обиделась на Подольскую после намеков о проблемах в браке
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Звездная подруга выдала неприятную правду о семейной жизни телеведущей

Регина Тодоренко переживает сильное разочарование из-за поступка Натальи Подольской, с которой у нее долгое время были дружеские отношения. По словам близких знакомых, звезда восприняла высказывания артистки о ее семье как предательство.

Источники, близкие к ведущей, рассказали, что она была глубоко задета тем, что Наталья позволила себе в интервью намеки на трудности в ее браке с Владом Топаловым. Ведущая считала коллегу подругой и доверяла ей свои переживания, а потому откровения знаменитости о ее жизни стали настоящим ударом.

Одна из подруг телеведущей призналась, что Регина чувствует обиду и разочарование. Она подчеркнула, что та никогда бы не позволила себе раскрывать личные секреты подружки, хотя тоже многое знает о ней.

Причиной конфликта стали комментарии Подольской о том, что отношения Регины и Влада стали слишком однообразными после рождения третьего ребенка. Хотя исполнительница не говорила напрямую о разводе, ее слова прозвучали как намек на кризис в семье.

Источник: Telegram-канал "Свита короля" ✓ Надежный источник

