Тодоренко раскрыла причину отказа от музыкальной карьеры

Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Девушка приняла важное решение

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что сознательно отказалась от развития в музыке, несмотря на отличные вокальные данные. Она напомнила, что любая профессия требует полного погружения, а при плотном телевизионном графике совмещать сразу несколько направлений без потери качества невозможно.

Счастливая мать и жена пояснила, что дополнительным фактором стало материнство. Артистка понимает, что при глубоком уходе в музыкальную индустрию неизбежно пришлось бы жертвовать временем с семьей, а этот вариант для нее неприемлем. Ведущая подчеркнула, что близкие для нее важнее любых творческих амбиций.

Также знаменитость обратила внимание на закулисье музыкального бизнеса. Звезда с сожалением отметила, что выпуск и продвижение песен требуют серьезных финансовых вложении, большого количества времени, эмоциональных ресурсов и готовности к проблемным ситуациям. Отдельной сложностью она назвала раскрутку треков, которая сама по себе является непростой задачей.

Телезвезда отметила, что пока сил и ресурсов на музыкальное продвижение у нее нет. При этом она не исключила, что в будущем может пересмотреть свое решение и вернуться к музыке.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
