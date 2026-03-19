В НАТО предложили выстроить "топливный щит" против России

В альянсе хотят расширить инфраструктуру на случай войны с восточным соседом

В НАТО вспомнили опыт холодной войны и решили, что пора обновить инфраструктуру. Глава объединенного командования альянса по логистике генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть, построенную еще для конфликта с СССР, дальше на восток – к границам России.

Сеть длиной 10 тысяч километров проложена на глубине 80 сантиметров и охватывает 12 стран. Сейчас она заканчивается в Западной Германии, где снабжает топливом военные базы, включая американский аэродром Рамштайн. Но для возможного конфликта с Россией этого недостаточно.

"С военно-оперативной точки зрения было бы очень разумно расширить систему дальше на восток. Необходимо четко выстроить ее в Польше, и нужно найти решение для трех стран Балтии", – заявил Роршнайдер в интервью Reuters.

По его словам, топливо и боеприпасы – два самых критичных ресурса в войне. Если они закончатся, военные действия придется прекратить. В масштабном конфликте НАТО будет тратить сотни тысяч кубометров горючего в день. Основные потребители – ВВС (до 85% всего топлива).

Расширение сети могло бы частично решить проблему нехватки хранилищ. Но проект пока на стадии обсуждения. По данным Spiegel, его стоимость оценивают в 21 миллиард евро, а срок реализации – 20–25 лет.

Роршнайдер надеется, что политическое решение может появиться уже к июльскому саммиту в Анкаре. Но финансирование – отдельный вопрос.