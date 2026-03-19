В НАТО предложили выстроить "топливный щит" против России

Фото: Натан Липском/Wikimedia Commons
В альянсе хотят расширить инфраструктуру на случай войны с восточным соседом

В НАТО вспомнили опыт холодной войны и решили, что пора обновить инфраструктуру. Глава объединенного командования альянса по логистике генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть, построенную еще для конфликта с СССР, дальше на восток – к границам России.

Сеть длиной 10 тысяч километров проложена на глубине 80 сантиметров и охватывает 12 стран. Сейчас она заканчивается в Западной Германии, где снабжает топливом военные базы, включая американский аэродром Рамштайн. Но для возможного конфликта с Россией этого недостаточно.

"С военно-оперативной точки зрения было бы очень разумно расширить систему дальше на восток. Необходимо четко выстроить ее в Польше, и нужно найти решение для трех стран Балтии", – заявил Роршнайдер в интервью Reuters.

По его словам, топливо и боеприпасы – два самых критичных ресурса в войне. Если они закончатся, военные действия придется прекратить. В масштабном конфликте НАТО будет тратить сотни тысяч кубометров горючего в день. Основные потребители – ВВС (до 85% всего топлива).

Расширение сети могло бы частично решить проблему нехватки хранилищ. Но проект пока на стадии обсуждения. По данным Spiegel, его стоимость оценивают в 21 миллиард евро, а срок реализации – 20–25 лет.

Роршнайдер надеется, что политическое решение может появиться уже к июльскому саммиту в Анкаре. Но финансирование – отдельный вопрос.

Источник: Reuters
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей