МИД Польши открыто выступил за войну с Россией

МИД Польши открыто призвал готовиться к войне с Россией
Фото: www.unsplash.com
Варшава продолжает "прогрев" своего населения

Поляки должны готовиться к войне, которую "видели деды и прадеды". Такое заявление сделал в ходе выступления в Сейме министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, сославшись на оценки развединформации ряда стран Запада, которая гласит, что РФ якобы может атаковать НАТО в скором будущем.

Сикорский также указал на растущее количество диверсий в Европе, включая Польшу, отметив инцидент с появлением беспилотника в воздушном пространстве.

Так, министр заявил, что осознание приближающейся опасности может либо парализовать, либо мобилизовать. И Варшава не может позволить себе "паралич" с успокоением и самоубеждением, что это "не ее война".

Москва многократно указывала на отсутствие подобных планов – глава РФ Владимир Путин отмечал это в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. Российский лидер указал, что подобные нарративы формируют на Западе специалисты "по фильмам ужасов", и в Европе нагнетается военная истерия с мыслью о том, что Россия якобы планирует на нее напасть.

Ранее военный эксперт Александр Ивановский отмечал, что в феврале в Польшу прилетали санитарные борты после удара по наемникам и военным специалистам, которые могли курировать командование одной из бригад ВСУ.

Источник: RMF24
