Лолита резко раскритиковала искусственный интеллект в музыке

Происходящее в шоу-бизнесе задевает звезду за живое

Знаменитая российская исполнительница Лолита Милявская резко высказалась о стремительном вторжении искусственного интеллекта в музыкальную индустрию. Певица не стала скрывать, что относится к этому явлению с большим раздражением и считает, что никакая цифровая технология не способна заменить настоящих артистов, которые годами работают, переживают, ошибаются и создают музыку потом и кровью.

Знаменитость заявила, что проекты, созданные с помощью искусственного интеллекта, не должны стоять в одном ряду с реальными музыкантами. По ее мнению, такие "виртуальные артисты" существуют лишь за счет того, что уже было придумано, спето и прожито настоящими людьми, а потому говорить о полноценном соперничестве здесь бессмысленно.

"ИИ – это паразит, квинтэссенция того, что сделали живьем мои коллеги", – отрезала знаменитость.

Также звезда не поддержала бы появление отдельных премиальных номинаций для ИИ, поскольку воспринимает это скорее как модную забаву, чем как серьезное творческое направление.

При этом певица признала, что у подобных проектов может быть своя аудитория, свои чарты и собственная ниша, но, по ее убеждению, все это должно существовать отдельно от мира живой музыки. Лолита также с теплотой высказалась о коллегах по сцене, отметив, что по-прежнему следит за многими артистами с интересом и симпатией.

Говоря о современной сцене, артистка отдельно отметила Ваню Дмитриенко. Она рассказала, что еще несколько лет назад была уверена в его будущем успехе и уже тогда видела в нем исполнителя, у которого есть все шансы громко заявить о себе в шоу-бизнесе.

