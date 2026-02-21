Продюсер Бабичев объяснил "отмену" Лолиты в Волгограде: "Не хотят видеть"

Певица до сих пор расплачивается за "голую" вечеринку

Концерт Лолиты в Волгограде вновь настигла отмена: местные активисты, по слухам, припомнили той участие в "голой вечеринке" в конце 2023 года. Поэтому билеты покупали с небольшой охотой. Шоу должно было состояться 20 февраля.

По словам музыкального критика, медиаменеджера Евгения Бабичева, речь идет о городе-герое, в котором практикуют иную политику: зрители "не хотят видеть видеть у себя артистов", имеющих настораживающие эпизоды в репутации.

В Волгограде, уверен Бабичев, свое восприятие и видение. Возможно, там практикуется свой дресс-код, цензура и политика, которая связана с проведением культурно-массовых мероприятий.

Еще в декабре 2025-го активисты обращались к областному прокурору с просьбой отменить мероприятие – те заявляли, что Лолита не имеет право выходить на сцену после "голой" вечеринки.

Кстати, похожий случай произошел в Костроме у Лолиты в марте прошлого года: региональные власти пояснили, что меры предприняты из-за обращений, которые поступали в местный департамент культуры, с просьбой отменить концерт с певицей в городе.