Продюсер Бабичев объяснил "отмену" Лолиты в Волгограде: "Не хотят видеть"

Продюсер объяснил "отмену" Лолиты в Волгограде: "Не хотят видеть"
Фото: АГН Москва
Певица до сих пор расплачивается за "голую" вечеринку

Концерт Лолиты в Волгограде вновь настигла отмена: местные активисты, по слухам, припомнили той участие в "голой вечеринке" в конце 2023 года. Поэтому билеты покупали с небольшой охотой. Шоу должно было состояться 20 февраля.

По словам музыкального критика, медиаменеджера Евгения Бабичева, речь идет о городе-герое, в котором практикуют иную политику: зрители "не хотят видеть видеть у себя артистов", имеющих настораживающие эпизоды в репутации. 

В Волгограде, уверен Бабичев, свое восприятие и видение. Возможно, там практикуется свой дресс-код, цензура и политика, которая связана с проведением культурно-массовых мероприятий.

Еще в декабре 2025-го активисты обращались к областному прокурору с просьбой отменить мероприятие – те заявляли, что Лолита не имеет право выходить на сцену после "голой" вечеринки.

Кстати, похожий случай произошел в Костроме у Лолиты в марте прошлого года: региональные власти пояснили, что меры предприняты из-за обращений, которые поступали в местный департамент культуры, с просьбой отменить концерт с певицей в городе.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей