Государственная деятельница постоянно выступает с антироссийских позиций

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев резко высказался о руководителе европейской дипломатии Кае Каллас. Он охарактеризовал ее двумя словами: "разочарованный вассал".

Поводом для его реакции стало интервью Каллас британскому изданию Financial Times, где она призвала страны Евросоюза сохранять единство перед "враждебной политикой" американского лидера Дональда Трампа. Как известно, Европа во многих вопросах привыкла идти на поводу у американцев, однако те, в свою очередь, часто игнорируют интересы европейцев.

Комментируя заявление шефа европейской дипломатии в социальной сети X, Дмитриев иронично отметил, что этот политик по-прежнему пытается "научиться быть умной" и явно расстроена поведением хозяев из США.

В России Каллас часто критикуют за ее жесткую позицию в отношении Москвы. Эстонский политик регулярно выступает с резкими антироссийскими заявлениями и поддерживает усиление давления на Россию.

Тем временем, в Вашингтоне растет напряженность в отношениях с европейскими союзниками. В новой стратегии нацбезопасности США, опубликованной Белым домом в конце 2025 года, говорится, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную оборону. В документе также отмечается, что у американской администрации есть разногласия с рядом европейских политиков, чьи ожидания относительно конфликта на Украине в Вашингтоне считают нереалистичными.

