Визажистка обвинила Загитову в эксплуатации на шоу

Девушке пришлось работать за четверых

Эксперт по макияжу Ирина Топал заявила, что во время работы на шоу фигуристки Алины Загитовой ей пришлось трудиться значительно дольше, чем было оговорено заранее, при этом оплату за труды она не получила – участие в проекте изначально воспринималось как возможность получить опыт.

Девушка рассказала, что узнала о подготовке масштабного мероприятия в краснодарском Ледовом дворце и сама предложила помощь. Ей сообщили, что работа займет около трех часов, а вместо гонорара предложили билет на представление, на что она согласилась.

Однако в день концерта ситуация изменилась. В итоге смена растянулась почти на девять часов, а большую часть времени ей пришлось находиться в закулисье и помогать звездам с быстрыми переодеваниями и исправлением макияжа. Более того, эксперту приходилось разбираться на месте, кто какую роль исполняет и какой грим требуется. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Несмотря на сложности, специалист решила довести работу до конца. Позже она рассказала, что испытала сильное эмоциональное напряжение и стресс, потому что в итоге пришлось трудиться сразу за несколько человек.

Звездная хозяйка шоу публично эти обвинения пока не комментировала.