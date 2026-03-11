У блогера Лерчек обнаружили рак четвертой стадии

Четвертая стадия: раскрыт страшный диагноз блогера Лерчек
Лерчек и Луис Сквиччиарини. Фото: соцсети
Девушка остается под домашним арестом

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, переживает страшное горе. Стало известно, что у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. О состоянии звезды рассказала ее подруга Алина Акилова. Сейчас тяжелобольная знаменитость испытывает сильные боли и вынуждена постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие препараты.

Ситуация осложняется тем, что блогер находится под домашним арестом. В отношении Чекалиной ранее было возбуждено уголовное дело, связанное с финансовыми операциями и выводом средств за границу. В ожидании решения суда она уже длительное время ограничена в передвижении.

Трагичность ситуации усиливается тем, что страшный диагноз стал известен вскоре после рождения ребенка. В конце февраля 2026 года девушка родила четвертого сына от своего возлюбленного – аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Роды пришлось проводить с помощью экстренного кесарева сечения.

После выписки из роддома состояние блогера резко ухудшилось. Медики обнаружили злокачественные клетки, а дальнейшие исследования показали, что болезнь уже распространилась на другие органы – в том числе, были выявлены метастазы в легких. Кроме того, из-за осложнений врачам пришлось проводить операцию на позвоночнике – несколько позвонков знаменитости начали разрушаться.

Близкие и родственники Чекалиной пока практически не комментируют ситуацию публично. Известно лишь, что рядом с блогером постоянно находится ее возлюбленный, который поддерживает ее и помогает ухаживать за новорожденным сыном.

Печальная история Лерчек вызвала большой резонанс в социальных сетях. Многие поклонники и известные люди призывают дать ей возможность пройти полноценное лечение. Сейчас тысячи людей следят за новостями о ее состоянии и надеются на благоприятный исход.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Трамп в панике: Вашингтону объявили дурные новости

Белый дом затеял авантюру, которая дорого может ему обойтись

"Это правда": Макрон признал бессилие Европы перед Россией

Париж намерен найти других поставщиков стратегического невозобновляемого энергоресурса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей