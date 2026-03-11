У блогера Лерчек обнаружили рак четвертой стадии

Девушка остается под домашним арестом

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, переживает страшное горе. Стало известно, что у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. О состоянии звезды рассказала ее подруга Алина Акилова. Сейчас тяжелобольная знаменитость испытывает сильные боли и вынуждена постоянно принимать сильнодействующие обезболивающие препараты.

Ситуация осложняется тем, что блогер находится под домашним арестом. В отношении Чекалиной ранее было возбуждено уголовное дело, связанное с финансовыми операциями и выводом средств за границу. В ожидании решения суда она уже длительное время ограничена в передвижении.

Трагичность ситуации усиливается тем, что страшный диагноз стал известен вскоре после рождения ребенка. В конце февраля 2026 года девушка родила четвертого сына от своего возлюбленного – аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Роды пришлось проводить с помощью экстренного кесарева сечения.

После выписки из роддома состояние блогера резко ухудшилось. Медики обнаружили злокачественные клетки, а дальнейшие исследования показали, что болезнь уже распространилась на другие органы – в том числе, были выявлены метастазы в легких. Кроме того, из-за осложнений врачам пришлось проводить операцию на позвоночнике – несколько позвонков знаменитости начали разрушаться.

Близкие и родственники Чекалиной пока практически не комментируют ситуацию публично. Известно лишь, что рядом с блогером постоянно находится ее возлюбленный, который поддерживает ее и помогает ухаживать за новорожденным сыном.

Печальная история Лерчек вызвала большой резонанс в социальных сетях. Многие поклонники и известные люди призывают дать ей возможность пройти полноценное лечение. Сейчас тысячи людей следят за новостями о ее состоянии и надеются на благоприятный исход.