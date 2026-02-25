Лерчек решила бросить свой бизнес из-за огромных долгов перед ФНС

Лерчек бросает свой бизнес из-за огромных долгов перед ФНС: подробности
Фото: соцсети
Экс-королева марафонов терпит многомиллионные убытки

Лерчек решила выйти из бизнеса, который был открыт вместе с бывшим мужем – блогер более не входит в состав учредителей ООО "Би Фит", зарегистрированного ранее с Артемом Чекалиным.

Исходя из данных, содержащихся в реестре, бывшая королева марафонов окончательно закрыла для себя одну главу совместного бизнеса с бывшим супругом.

Бизнес был убыточным: за 2024-й прибыль оказалась в минусе на 98 млн рублей. Выручка составила 558 млн – исключая проблемы с налоговой.

Кстати, Валерия также вышла из другого бизнеса: она бросила свой Letique из-за долгов перед ФНС на 174 млн рублей. Блогер также более не числится в составе учредителей.

Под брендом Letique Чекалина ранее занималась производством бьюти-товаров. 

В конце 2025-го Валерию экстренно прооперировали из-за болей, с которыми та сталкивается во время беременности. На тот момент это была вторая госпитализация за неделю. Возлюбленный Чекалиной и отец будущего ребенка – Луис Сквиччиарини, преподаватель по танго. Роды у пары запланированы на март.


Источник: "Звездач"
