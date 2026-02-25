Россияне предложили Галкину* облизать озеро

Хохмача подняли на смех

Беглый российский юморист Максим Галкин*, находясь в Швеции, решил снять эффектное видео на льду озера Меларен, однако ролик вызвал у зрителей совсем не ту реакцию, на которую он, вероятно, рассчитывал. Подписчики сравнили его попытку создать атмосферный контент с недавним поступком Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем SHAMAN, и сделали выбор не в пользу шоумена.

Ранее певец опубликовал снимок с Байкала, где попробовал на вкус лед самого глубокого озера в мире. Этот кадр быстро разошелся по соцсетям и стал вирусным. На этом фоне видео хохмача, который с энтузиазмом поинтересовался у зрителей, ощущают ли они, что он находится на озере, и попросил оператора снять его "нормально, с масштабом", показалось публике блеклым.

В комментариях пользователи иронизировали, что раз уж он оказался на льду, стоило пойти дальше и повторить трюк с дегустацией. Некоторые с насмешкой писали, что все ждут пикантного продолжения и подталкивали артиста к более смелым действиям. Другие со скукой отмечали, что можно было бы придумать что-то поинтереснее.

"Все замерли в ожидании, Максим! Ну же, оближи!" – подначивали знаменитость.

Общественность также обратила внимание на то, что во время съемок беглый хохмач не упоминал любимую женщину, тогда как певец вспомнил на Байкале о своей избраннице Екатерине Мизулиной и оставил на льду ее имя.

Напомним, в последнее время артист заметно "возмужал" – он стал выглядеть брутально, чем привел в восторг поклонниц. А недавно знаменитость поймали на флирте с фанаткой.

*признан в РФ иностранным агентом