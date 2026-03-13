Певцов — о назначениях Хабенского и Безрукова в МХАТе: "Остается удивляться"

Певцов жестко прошелся по Хабенскому и Безрукову из-за их должностей в МХАТе
Дмитрий Певцов. Фото: АГН Москва
Современные актеры, иронизирует артист, могут совмещать работу в театре и учебных заведениях со съемками

Дмитрий Певцов с иронией высказался о назначениях Константина Хабенского и Сергея Безрукова на высокие театральные посты. Народный артист России в беседе с "Газетой.Ru" восхитился современниками, которые, в отличие от великих предшественников, умудряются совмещать сразу несколько руководящих кресел.

"Когда-то давно, лет 10–30–80 назад ВЕЛИКИЕ режиссеры – Таиров, Гончаров, Мейерхольд, Вахтангов, Захаров, Фоменко, Волчек – руководили каждый ОДНИМ СВОИМ театром. И неустанно трудились, отдавая своим актерам, спектаклям ВСЕ свое ВРЕМЯ, силы и талант", – напомнил Певцов (орфография и пунктуации сохранены – прим. ред.).

По его словам, очевидно, что "СОВРЕМЕННЫЕ актеры-режиссеры-худруки" настолько одарены, что могут без проблем совмещать руководство несколькими театрами и учебными заведениями в разных городах, параллельно снимаясь в кино.

"Остается только удивляться и восхищаться нашими современниками...", – заключил артист, сохранив фирменный стиль.

Напоследок звезда "Бандитского Петербурга" пожелал коллегам сил на их "труднейших поприщах".

Напомним, и.о. ректора Школы-студии МХАТ Хабенский стал после того, как этот пост в конце января занял Константин Богомолов, попросивший  об отставке на фоне травли (по данным СМИ) в профессиональном сообществе. Безруков возглавил МХАТ имени Горького.

