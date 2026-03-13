Лопес высказалась об одиночестве после разрыва с Аффлеком

Лопес высказалась об одиночестве после разрыва с Аффлеком
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Любовная история двух знаменитостей длилась очень много лет

Голливудская актриса и исполнительница Дженнифер Лопес впервые откровенно рассказала о том, как изменилась ее жизнь после расставания с Беном Аффлеком. Знаменитость призналась, что сейчас сознательно избегает новых романтических историй и предпочитает жить для себя.

История отношений двух кумиров публики тянется еще с начала 2000-х. Тогда их роман обсуждался во всем мире, звезды даже объявляли о желании пожениться, однако до узаконивания отношений дело так и не дошло. Спустя годы судьба снова свела знаменитостей вместе, и в 2022 году они официально расписались. Но семейная идиллия оказалась недолгой – спустя два года союз распался.

После развода артистка решила взять паузу. Любимица публики призналась, что раньше очень боялась одиночества. Ей всегда казалось, что рядом должен быть человек, который будет поддерживать и заботиться. Однако теперь эффектная красотка смотрит на это состояние иначе и воспринимает его как редкую возможность почувствовать себя свободной и независимой.

Сейчас, как отмечает артистка, главным для нее остаются родные, дети и творческие проекты. Этот непростой этап жизни она воспринимает как время переосмысления и начало нового, более спокойного и осознанного периода. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
