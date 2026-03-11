Богатырев отказался играть в спектакле с Арнтгольц и перестал выходить на связь

Марку пришлось экстренно искать замену

Марк Богатырев проигнорировал спектакль "Тихий Дон", где должен был играть Григория Мелехова. Сцену он, как ожидалось, будет делить с экс-супругой Татьяной Арнтгольц, игравшей Аксинью. Однако актер проигнорировал спектакль и перестал выходить на связь, сообщает "СтарХит".

В окружении артиста говорят, что поступок Марка стал шоком для всей труппы. Богатырев не предупредил ни коллег, ни руководство, и на звонки не отвечал. В итоге роль Григория экстренно исполнил Дмитрий Миллер. Инсайдеры уверены: Марк до сих пор тяжело переживает разрыв.

О разводе пары, прожившей вместе пять лет и воспитывающей сына Данилу, стало известно в ноябре. Инициатором разрыва выступил сам актер. Однако ни он, ни Татьяна причины так и не объяснили. Впрочем, в недавнем интервью Богатырев намекнул, что корни проблем – в его детстве. Примера семьи у него не было. Мама занималась своей жизнью, и воспитывался он бабушкой.

Сама Арнтгольц, кстати, еще полгода назад сожалела, что из-за плотных графиков влюбленные редко виделись: она успела попасть только на пару премьер Марка, которого очень хотела поддержать. Однако оказывалось каждый раз так, что при постановке премьеры ее не было в Москве. А теперь, кажется, поддерживать уже некого.