Богатырев отказался играть в спектакле с Арнтгольц и перестал выходить на связь

Зрители ждали полчаса: Богатырев после развода отказался делить сцену с Арнтгольц
Марк Богатырев. Фото: АГН Москва
Марку пришлось экстренно искать замену

Марк Богатырев проигнорировал спектакль "Тихий Дон", где должен был играть Григория Мелехова. Сцену он, как ожидалось, будет делить с экс-супругой Татьяной Арнтгольц, игравшей Аксинью. Однако актер проигнорировал спектакль и перестал выходить на связь, сообщает "СтарХит".

В окружении артиста говорят, что поступок Марка стал шоком для всей труппы. Богатырев не предупредил ни коллег, ни руководство, и на звонки не отвечал. В итоге роль Григория экстренно исполнил Дмитрий Миллер. Инсайдеры уверены: Марк до сих пор тяжело переживает разрыв.

О разводе пары, прожившей вместе пять лет и воспитывающей сына Данилу, стало известно в ноябре. Инициатором разрыва выступил сам актер. Однако ни он, ни Татьяна причины так и не объяснили. Впрочем, в недавнем интервью Богатырев намекнул, что корни проблем – в его детстве. Примера семьи у него не было. Мама занималась своей жизнью, и воспитывался он бабушкой.

Сама Арнтгольц, кстати, еще полгода назад сожалела, что из-за плотных графиков влюбленные редко виделись: она успела попасть только на пару премьер Марка, которого очень хотела поддержать. Однако оказывалось каждый раз так, что при постановке премьеры ее не было в Москве. А теперь, кажется, поддерживать уже некого.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

"Важный фактор": когда закончится война в Иране

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Три требования: Иран выставил США жесткий ультиматум

Переговоры возможны только при выполнении условий Тегерана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей